“البوليفارد” تحقق أرقاماً قياسية في إعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”

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حققت منطقة “بوليفارد رياض سيتي” ضمن مناطق “موسم الرياض، أرقاماً قياسية في إعداد الزوار خلال اليوم الأول من “ويكيند الرعب”.

وقال رئيس هيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ إن عدد زوار البوليفارد تخطى 120 ألف زائر خلال اليوم الأول من الفعالية.

وتستضيف البوليفارد خلال عطلة نهاية الأسبوع، فعالية “ويكند الرعب” وهي بمثابة كرنفال أو حفلة تنكرية، حيث اكتظت ساحة المنطقة بأشخاص ارتدوا ملابس تنكرية تثير الرعب، والفضول، والاندهاش أحياناً.

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Source akhbaar24

