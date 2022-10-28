“هيئة النقل” تحدد الشروط والمهارات الفنية لسائقي الحافلات.. وهذه حقوق السائق

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أعدت الهيئة العامة للنقل دليل السلامة الإرشادي لسائقي الحافلات، وهو عبارة عن دليل يوضح الشروط والمهارات الفنية لسائقي الحافلات.

كما يوضح الدليل، الذي طُرح اليوم (الجمعة) على منصة “استطلاع” لاستطلاع آراء العموم حياله، المعلومات الهامة للسلامة على الطريق، وفيما يلي تفاصيل الدليل:-

مصطلحات للسائق المحترف

يجب على سائقي الحافلات فهم مجموعة متنوعة من المصطلحات الهامة، ومن هذه المصطلحات التي يحتاجها سائق الحافلة:

الهيئة : الهيئة العامة للنقل.

نشاط النقل المتخصص: نقل الركاب بالحافلات بموجب عقد نقل وبمواعيد متفق عليها دون التقيد بمسارات محددة مقابل أجر، ويشمل على سبيل المثال لا الحصر نقل أفراد أو مجموعات لغايات الحج أو العمرة أو الزيارة أو السياحة أو الترفيه أو العمل.

نشاط تأجير الحافلات: تأجير الحافلات بسائق أو بدون سائق بموجب عقد تأجير مقابل أجر.

نشاط توجيه الحافلات: وساطة إلكترونية لتوجيه الحافلات من خلال تطبيقات الأجهزة الذكية لنقل الركاب مقابل

أجر.

نشاط النقل التعليمي: نقل طلاب وطالبات الجهات التعليمية الحكومية والأهلية، ومنسوبي تلك الجهات من الكادر التعليمي والإداري، ومن في حكمهم ويشمل ذلك دور الحضانات ورياض الأطفال، والمدارس بجميع مراحلها التعليمية والكليات والمعاهد ودور تحفيظ القرآن الكريم والجامعات، ومن في حكمها بمركبات مهيأة لذلك.

نشاط النقل الدولي بالحافلات: نقل الركاب بالحافلات من وإلى المملكة مقابل أجر.

نشاط النقل العام بالحافلات داخل المدن: نقل الركاب بالحافلات داخل المدن بمواعيد ومسارات محددة مقابل أجر.

المدن

نشاط النقل العام بالحافلات بين المدن: نقل الركاب بالحافلات بين المدن بمواعيد ومسارات محددة مقابل أجر.

النشاط : نشاط النقل المتخصص، أو تأجير الحافلات، أو توجيه الحافلات، أو النقل التعليمي، أو النقل الدولي بالحافلات، النقل العام بالحافلات داخل المدن، أو النقل العام بالحافلات بين المدن.

الراكب: المستفيد النهائي من خدمات النقل بالحافلات.

الحافلة: وسيلة النقل المستخدمة في النشاط لنقل الركاب ومستلزماتهم، والتي يبلغ عدد مقاعدها 10 مقاعد وأكثر.

السائق: الشخص الطبيعي الحاصل على بطاقة سائق لقيادة الحافلة.

رخصة القيادة: وثيقة رسمية صادرة من الإدارة العامة للمرور، أو من جهة أجنبية معترف بما يصدر عنها من وثائق مماثلة، تثبت أن حاملها مؤهل لقيادة الحافلة.

بطاقة السائق: وثيقة صادرة عن الهيئة بالتصريح للسائق أو مساعدة بقيادة الحافلة في النشاط بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية.

اختبار الكفاءة المهنية: اختبار يخضع له السائق، للتأكد من قدرته وأهليته على قيادة الحافلة بكفاءة عالية. والتعامل مع الركاب في كافة الظروف بطريقة مهنية.

الفحص الفني الدوري: الكشف عن الحافلة بشكل كامل في أحد مراكز الفحص الفني الدوري المعتمد.

الطريق: كل سبيل مفتوح للسير العام.

التجهيزات الفنية: الأجهزة والأدوات المعتمدة الواجب توفرها في الحافلة.

نظام المرور ولائحته التنفيذية: نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 85 ( وتاريخ 1428 / 7/ 26 ه، والمعدل بالمرسوم

الملكي رقم )م/ 70 ( وتاريخ 1437 / 11 / 6ه، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم ) 115 / 5 وتاريخ 1439 / 12 / 5ه، ولائحته التنفيذية وما يطرأ عليها من تعديات.

اشتراطات عامة

حدد الدليل التعليمات التي يجب مراعاتها حتى يصبح الفرد سائق حافلة، وهي:

-التأكد من أنه لائق لقيادة الحافلة.

-التأكد من خلوه من الأمراض المزمنة التي تؤدي إلى فقدان الوعي، أو استخدام العقاقير التي تؤثر على الحالة الصحية أثناء القيادة، أو أي أعراض أخرى تحول بينك وبين القدرة على قيادة الحافلة بشكل احترافي وآمن.

– بعد التأكد من لياقته الصحية لممارسة عمل سائق حافلة، يشترط في السائق أو مساعده الذي يعمل مع الناقل أو المؤجر ما يلي:

-الحصول على رخصة قيادة حافلة عامة سارية المفعول وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.

-ألا يقل العمر عن 25 عاماً فيما يخص سائقي الحافلات للنقل التعليمي.

-الحصول على شهادة خلوّ من السوابق.

-الحصول على دورة إسعافات أولية معتمدة.

-اجتياز الفحص الطبي، واختبار الكفاءة المهنية واختبار الدورات التدريبية الأخرى التي تحددها الهيئة.

بطاقة لكل سائق

يجب على الناقل والمؤجر الحصول على بطاقة سائق لكل سائق موسمي يعمل لديه، وفق الضوابط التالية:

– أن يكون الترخيص ساري المفعول.

– أن يكون إثبات الهوية للسائق ساري المفعول.

– وجود علاقة تعاقدية بين السائق والناقل.

– صورة شخصية للسائق مقاس 4* 6.

– سداد الغرامات المالية وسداد المقابل المالي إن وجد.

السيطرة على المخاطر المصاحبة لنقل الركاب والأمتعة

-على السائق القدرة على إدارة التأثير الصادر من الركاب والذي يؤثر على قدرته للقيادة بأمان.

-على السائق التأكد من عدم تحميل ركاب أكثر مما تم تصميم الحافلة لأجله.

-على السائق التأكد من أمان وراحة الركاب قبل بداية الرحلة.

تعليمات ومهارات للسائق

التركيز: يجب على السائق الانتباه الدائم للطريق وللمفاجآت المحتمل حدوثها أثناء القيادة، وعدم الانشغال عن القيادة كاستخدام الهاتف المحمول أو غيره، فإن لحظة سهو أو عدم تركيز قد تؤدي إلى حوادث خطيرة وخسائر فادحة في الأنفس والممتلكات.

الاستعداد للقيادة: إذ يعتاد الجسد على النوم لساعات محددة، وإذا كان السائق يقود خلال هذه الساعات فقد يشعر بالتعب أو النعاس، لذلك يجب القيام بالرحلات الطويلة خلال الساعات التي يكون فيها مستيقظاً وقد أخذ كفايته من النوم، كما يجب الحرص دائماً على أخذ قسط كافٍ من النوم في الليلة أو اليوم الذي يسبق وقت الرحلة، وعدم بدء الرحلة أبداً إذا كان السائق متعباً أو مريضاً.

الأدوية: بعض الأدوية قد تُسبب النعاس أو الشعور بالدوار، لذلك يجب أن يحرص السائق على عدم القيادة أثناء تناول هذا النوع من الأدوية، واستشارة الطبيب.

فترات استراحة: يجب على السائق أخذ فترات استراحة قصيرة تجدد نشاط جسده وذهنه، لذلك احرص عليها إذا شعرت بالتعب والإرهاق.

انتبه للطعام: يجب أن يحرص الفرد على تناول الخضراوات والفواكه الطازجة لأنها مفيدة وتُشعره بالشبع وتُبعد عنه الخمول الذي عادة ما يعقب تناول وجبات طعام رئيسية ثقيلة على المعدة وخصوصاً في الرحلات الطويلة.

الجلوس براحة: وجود السائق في قمرة القيادة أثناء الرحلة مرتاحاً يعطيه قوة وتركيز أكبر، ويساعده على إنهاء رحلته بأمان واحترافية، لذا يحتاج إلى ضبط المقعد والمرايا عند الجلوس في قمرة القيادة، وهذه الخطوة مهمة بشكل خاص عند قيادة الحافلات، حيث من الوارد قيادة عدة أشخاص للحافلة نفسها، مع الحرص على ضبط الموضع في قمرة القيادة بحيث يمكنه التحكم في الحافلة بشكل مريح، كما يُعد ضبط المرايا أمراً ضرورياً أيضًا، تأكد من إمكانية رؤية الجزء الخارجي من العجلات الخلفية، وكذلك الطريق خلفها، ويجب في المرآة الداخلية أن يكون السائق قادراً على رؤية الجزء الداخلي للحافلة بشكل كامل.

بيئة العمل: قبل القيادة، يجب التأكد من بيئة العمل الصحية، بما فيها ملابس العمل والنظافة الشخصية ونظافة الحافلة من الداخل والخارج.

القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات

من غير القانوني القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، والتي تؤثر على وظائف الدماغ والاستجابة للمواقف واتخاذ القرارات المناسبة، والتقدير المناسب للسرعة والمسافة، والتصرف بسلامة لمواجهة المخاطر المحتملة أثناء القيادة، ونشاط الفرد البدني والذهني والشعور بالنعاس.

فحوصات الحافلة

تقع على عاتق السائق مسؤولية التأكد من أن حافلة نقل الركاب الخاصة بك تفي بمعايير ومتطلبات السامة قبل كل رحلة وأن تكون خاضعة للفحص الدوري المعتمد في المملكة العربية السعودية.

ويوجد ثلاثة أنواع من الفحوصات يجب الإلمام بها لتفادي أي مخاطر محتملة أثناء القيادة على الطريق، وهي فحص ما قبل الرحلة، وفحص أثناء الرحلة، وفحص ما بعد الرحلة، إذا يشمل فحص ما قبل الرحلة فحص الهيكل الخارجي للحافلة من حيث انحناء الحافلة، والتسريبات، وحواف العجلات، والإطارات، والأبواب الأمامية والخلفية، بجانب فحص المحرك، والتأكد من السيور والبكرات والنظام الكهربائي.

كما شملت الفحوصات الحرص على إغلاق غطاء الحافلة بأمان بحيث يأخذ موضعه الصحيح، وفحص قمرة القيادة من خلال ومنها التأكد من سلامة المكابح الأمامية والخلفية والتأكد من عملها بشكل سليم، وتوافر جميع معدات السلامة المناسبة، والتأكد من أن مساحات الزجاج الأمامي تعمل بشكل سليم، والتأكد من أن المرايا قد جرى ضبطها على النحو الصحيح، والتأكد من مؤشرات لوحة القيادة وعدم وجود علامات تحذيرية تؤثر على السلامة أثناء السير.

واستعرض الدليل فحص ما بعد المغادرة أثناء الرحلة، ومنها تفقد الإطارات وأسطوانات المكابح، والبحث عن الدخان أو الشعور المفرط للحرارة المنبعثة من أسطوانات المكابح، والحرص على عدم تعريض نفسه للخطر، والبحث عن أي تلف في الإطارات، وكذلك البحث عن أي تسرب للسوائل الذي قد يصبح واضحاً للعيان.

تعليمات وإرشادات التحكم بالحافلة

1-انطلاق الحافلة بسلامة وسلاسة: إذ يجب على السائق المحترف قبل انطلاق الحافلة من نقطة التوقف أن يتأكد بأن جميع الأبواب

مغلقة، وأن جميع الركاب في مقاعدهم وجاهزون للانطلاق بعد ربط أحزمة الأمان.

2-وضعية المقود: يجب على السائق استخدم كلتا يديه أثناء القيادة لجعل الحافلة متزنة أكثر على الطريق، وتُعطي مرونة في حال الانتقال المفاجئ بين المسارات على الطريق.

3-التباطؤ قبل المنحنيات: كسائق حافلة محترف يجب عليه التباطؤ قبل الدخول في المنحنيات الحادة، وتذكر أن الانخفاض الشديد والمفاجئ في سرعة الحافلة يؤدي إلى انحراف الحافلة عن الطريق ويسبب حوادث خطيرة.

4-يجب على السائق الانتباه من النقاط العمياء، والالتزام بالمسار المخصص للحافلات، والامتثال بأحكام وقوانين الطريق، ويشمل التقاطعات والممرات الدائرية والمعابر، والانتباه المستمر لمرتادي الطريق، خصوصاً الدراجات الهوائية والدراجات النارية والمشاة.

التواصل الفعال مع مستخدمي الطريق وإيضاح النوايا أثناء القيادة

1-يجب على السائق المحترف استخدام المؤشرات الضوئية والإشارات بالذراع وجهاز التنبيه الصوتي البوري لإيضاح النوايا

والتواصل أثناء القيادة مع مستخدمي الطريق الأخرين.

2-يجب على السائق المحترف دعم ومساعدة مستخدمي الطريق الآخرين لأي إشارة معطاة لتمكينهم بتغيير مسار مركباتهم بشكل

صحيح واّمن.

3-التعاون مع مستخدمي الطريق الآخرين.

4-يجب على السائق المحترف توقع الأحداث المحتمل حدوثها على الطريق.

5- يجب على السائق المحترف إعطاء المساحة والوقت الكافي للسماح لمستخدمي الطريق الآخرين بعمل التجاوز.

6- يجب على السائق المحترف مراقبة وضبط تصرفاته تجاه مستخدمي الطريق الآخرين.

7- يجب على السائق المحترف الاستجابة لمركبات الطوارئ بشكل صحيح وفعال.

8- يجب على السائق المحترف التحرك والتقدم في المسار مع مراعاة مستخدمي الطريق الآخرين.

9- يجب على السائق المحترف توقع وإدارة المخاطر في عدم إعطاء مستخدمي الطريق المساحة الكافية للتجاوز.

10-يجب على السائق المحترف تحمل المسؤولية أثناء نقل طلاب مدارس والتأكد من سلامة الطاب أثناء ركوب الحافلة.

تحديد المخاطر أثناء القيادة والتعامل معها

يجب على السائق المحترف الإدراك والالتزام واتباع ما يلي:

1-المراقبة المستمرة للمساحات القريبة للحافلة.

2-استخدام الأدلة المرئية للتنبؤ بالمخاطر المحتملة والاستعداد للوقو ف المفاجئ.

3- إدراك وتوقع المخاطر المحتملة وواجب الاستجابة لها بسلامة.

4-الإستجابة للمخاطر بأمان وسلامة.

5- المحافظة على تركيزه.

6- التسارع والتباطؤ بسلاسة وتدرج، للمحافظة على السلامة ولتقليل استهلاك الوقود والمحافظة على الحافلة.

7- إطفاء المحرك في حال احتمالية التوقف لبعض الوقت.

إرشادات الوقوف التام

الحافلة ثقيلة جدًا، ويُمكن أن تزن 9 أطنان أو أكثر، وهذا يعني أن الأمر سيستغرق وقتاً أطول بكثير لتوقف الحافلة عما تستغرقه المركبات الأصغر حجماً، لذا يجب البدء في عملية التوقف بمسافة جيدة تضمن الوقوف السلس للحافلة بعيداً عن الاهتزازات الشديدة التي قد تضر بالركاب عادةً، وليتم إيقاف الحافلة بسلامة ومسؤولية تامة يرجى اتباع الآتي:

1- تحديد مكان اّمن ونظامي للتوقف، وعند الوقوف التام قم بتأمين الحافلة من جميع الاتجاهات.

2-تفعيل نظام المكابح اليدوية لإيقاف الحافلة بشكل كامل.

3-إطفاء المحرك.

4-ترك الأضواء مضاءة عند الحاجة.

5-فتح الأبواب من حركة المشاة والدراجات الهوائية والنارية وحركات المرور.

إرشادات الرجوع إلى الخلف

•قبل الرجوع إلى الخلف، قم بتفعيل زر الإشارات التحذيرية والإشارات الصوتية التي تشير إلى قيامك بعملية الرجوع إلى الخلف.

•عند الرجوع إلى الخلف يتوجب عليك استخدام المرايا الخارجية وإدراك أبعاد الحافلة لضمان عدم وجود أشخاص ولسلامة الجسم الخارجي للحافلة.

•قم بالرجوع في خط مستقيم والعودة ببطء، ويفضل أن يكون هناك شخص يقوم بتوجيه السائق خارج الحافلة لضمان عدم وجود أشخاص ولسلامة المظهر الخارجي للحافلة.

تعليمات أخرى

-يجب على السائق تأمين وقوف الحافلة لتجنب حركة الحافلة أثناء الوقوف على سطح غير مستوٍ وعند وقوفها بعد الاستخدام في المواقف المخصصة قبل إطفاء المحرك.

-في حال هطول الأمطار يجب التباطؤ تدريجياً والتأكد من وضوح الرؤية، وفي حال تعثر ذلك يجب التوقف فوراً في مكان آمن إلى أن تتضح الرؤية، مع تشغيل الأنوار التحذيرية.

– يجب التباطؤ على الأسطح التي يعلوها الرمل أو الحصى، وتوخّي الحذر أثناء القيادة في العواصف الرملية، وتشغيل الأنوار التحذيرية عند وجود مثل هذه العواصف، كما يجب التوقف في مكان آمن حتى نهاية العاصفة.

تعليمات وإرشادات للسائق للتأكد من سلامة الركاب

يمكن تفادي العديد من إصابات الركاب من خلال الّاتي:

•المحافظة على مسافة آمنة بين الحافلة والمركبات الأخرى حتى لا تضطر إلى التباطؤ بطريقة مربكة إذا توقفت المركبة أمامك بشكل مفاجئ.

•تحرُك الحافلة للأمام أو الخلف يكون بطريقة سلسة ومنتظمة.

•جلوس الركاب في مقاعدهم أثناء سير الحافلة.

•خلو محيط الأبواب من الركاب عند الفتح والغلق.

•عدم الانشغال أثناء القيادة نهائياً أو إجراء أي نوع من المحادثات غير الضرورية مع الركاب حتى تتوقف الحافلة.

إرشادات وضع الأمتعة

تشمل الإرشادات وضع الأمتعة في مواقع مخصصة ومصممة بشكل مناسب بما لا يزيد عن سعة المكان المخصص لذلك، وتوفير تقنيات المناولة اليدوية الآمنة عند تحميل الأمتعة والاستفادة من أي معدات متاحة للتحميل، وتوزيع الأحمال والأمتعة بشكل آمن لضمان توازن واستقرار الحافلة، وعدم تحميل الأمتعة بطريقة تعيق الوصول إلى معدات الطوارئ أو تعيق التشغيل الآمن للحافلة، والتأكد من خلو ممر الحافلة ومخارجها من أي عوائق، والتأكد من وجود بطاقة العفش على حقائب وأمتعة الركاب الدالة على أصحابها.

إرشادات التعامل مع الحوادث

عند حدوث الأعطال والحوادث يجب إيقاف الحافلة في مكان آمن إن أمكن، وإيقاف تشغيل المحرك، والتأكد من سلامة الركاب والأمتعة، وتحذير وتنبيه مستخدمي الطريق من خلال استخدام مثلث السلامة وتشغيل الأنوار التحذيرية، وتفقد حالة الركاب، وإعطاء معلومات واضحة ودقيقة إلى مركز الطوارئ، وتقديم المساعدة اللازمة للركاب، وتصوير المشهد وأخذ الصور لتوثيق الحادثة للجهات المعنية.

حقوق السائق

تحرص الهيئة العامة للنقل على حفظ حقوق السائقين وسلامة عملية نقل الركاب من خلال الآتي:

1-يحق للسائق الامتناع عن العمل إذا كانت الوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل ورخصة السير، وبطاقات التشغيل لكل حافلة نقل، ورخصة القيادة، بطاقة السائق المهنية، عقد التأجير لكل حافلة نقل، وثيقة التأمين، وأي وثائق أخرى منتهية الصلاحية أو غير متاحة.

2- يحق للسائق الامتناع عن نقل ركاب يفوق الحد المسموح للحافلة.

3-يحق للسائق الامتناع عن قيادة الحافلة إذا كان بها عطل يؤثر على سلامته وسلامة الركاب

4- يحق للسائق الامتناع عن القيادة في الأحوال الجوية الخطيرة.

5-يحق للسائق عدم قبول التكليف بالقيادة خلال ساعات الراحة المحددة.

6-يحق للسائق عدم قبول التكليف بالقيادة أثناء الإجازة المرضية.

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Source akhbaar24

