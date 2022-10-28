ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الفيليبين إلى 31 قتيلًا

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ارتفعت حصيلة ضحايا انزلاقات التربة والفيضانات التي اجتاحت عدة مناطق في الفيليبين ليلا، إلى 31 قتيلا الجمعة، على ما أعلن مسؤول محلي.
واجتاحت مياه الفيضانات الممزوجة بالأوحال والركام بلدات ومدنا عدة في جزيرة مينداناو الواقعة جنوبا، مساء الخميس، بعد ساعات على تساقط أمطار غزيرة ترافقت مع العاصفة الاستوائية نالغي، على ما أعلن مسؤول الدفاع المدني في المنطقة نجيب سيناريمبو. وعثر عناصر الانقاذ على 16 جثة في داتو أودين سينسوات، وعلى 10 جثث في داتو بلاه سينوسات وخمس جثث في بلدة أوبي، حسبما صرح لصحافيين.
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Source akhbaar24
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