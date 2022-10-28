بـ37 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة اليوم في المملكة

︎ . المناطق_الرياض كشف المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة عن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها في مدن المملكة. وأوضح “الأرصاد”، أن مكة المكرمة سجلت أعلى درجة حرارة بـ37 درجة مئوية، فيما جاءت سجلت كلا من الأحساء وحفر الباطن و المدينة المنورة 36 درجة مئوية. وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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