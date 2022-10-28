“يوتيوب” بصدد توثيق حسابات الأطباء والمختصين الصحيين لمكافحة المعلومات المضللة

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ذكرت شبكة “يوتيوب”، أنها ستوثِّق حسابات الأطباء والمعالجين الصحيين، لإضفاء الموثوقية على المقاطع المصورة الموثوقة في المجال الصحي.
وقالت الشركة، إن هذه الخطوة تأتي في إطار السعي لمكافحة المعلومات المضللة على هذا الصعيد، لافتة إلى أن هذا التغيير سيُتيح للمستخدمين التعرف فوراً على المقاطع ذات النوعية الجيدة في المسائل الصحية.
ولفت المسؤول في “يوتيوب” غارث غراهام، إلى أن هذا الأمر من شأنه مساعدة المستخدمين على أن يجدوا محتويات موثوقة مقدمة من أطباء وأخصائيين صحيين ناشطين على المنصة.
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Source almnatiq
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