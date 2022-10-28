براتب يبدأ من 7 آلاف ريال ..شركة مراكز الاتصال توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلي

︎ . المناطق_الرياض أعلنت شركة مراكز الاتصال، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية أو الدبلوم فما فوق للعمل بمجال الدعم الفني للسعوديين فقط، وفقًا للمسميات والشروط التالية: المسمى الوظيفي: – موظفين دعم فني المتطلبات: – سعودي الجنسية.

– لحملة الثانوية خبرة 1 سنة بمجال الدعم الفني، أو الحصول على شهادة CCNA. – لحملة الدبلوم والبكالوريوس (لا يشترط الخبرة) في التخصصات التالية: (هندسة البرمجيات، علوم الحاسب، هندسة الحاسوب، البرمجة، أمن الشبكات، الدعم الفني، تقنية المعلومات) أو ما يعادلها. – إجادة اللغة الانجليزية بمستوى متقدم.

– التفرغ للعمل بنظام الشفتات. الراتب والمميزات: – راتب شهري يبدأ من 7,000 ريال.

– مزايا تنافسية أخرى. ويتم التقديم على وظائف شركة CCC، عبر تعبئة البيانات في نموذج التوظيف الإلكتروني . ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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