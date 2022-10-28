” النمر”: فيتامين «C» قد يسبب نزول الضغط ولكنه لا يصلح كدواء

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المناطق_الرياض

أكد الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، أن فيتامين «C» يمكن أن يسبب نزولًا قليلًا في الضغط، لافتًا إلى أن تأثير ذلك الفيتامين في نزول الضغط يعد ملاحظة علمية معروفة منذ 70 عامًا.

وأضاف النمر في تغريدة عبر موقع «تويتر» أن تأثير فيتامين «C» في نزول الضغط يعود إلى تأثيره على بطانة الشرايين الدقيقة.

ولفت استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، إلى أنه لا يمكن الاعتماد على فيتامين «C» كدواء؛ بسبب أن ذلك التأثير على الضغط غير ثابت.

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Source almnatiq

