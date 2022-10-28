العثور على جثة في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لـ”لوفتهانزا” قادمة من طهران

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عثر عمال على جثة شخص في الهيكل السفلي لطائرة تابعة لشركة لوفتهانزا وصلت إلى مطار فرانكفورت أمس (الخميس) قادمة من طهران. وقالت شركة “لوفتهانزا” وفقاً لوكالة “رويترز”، إن العمال اكتشفوا الجثة بعد مغادرة الركاب ونقل الطائرة الإيرباص طراز إيه340 إلى حظيرة للصيانة. ويأتي الحادث وسط اضطرابات واسعة في إيران، أشعلتها وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق بسبب “ارتدائها ملابس غير لائقة” وتوفيت في حجز الشرطة.

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