هل فاتورة الكهرباء ضمن المستندات المطلوبة لتحديث البيانات للحصول على الدعم؟.. “حساب المواطن” يوضح

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حسم برنامج “حساب المواطن” الجدل بشأن كون فاتورة الكهرباء ضمن المستندات المطلوبة عند تحديث البيانات بالبرنامج.

وأكد “حساب المواطن”، أن فاتورة الكهرباء ليست من ضمن المستندات المطلوبة عند تسجيل أو تحديث البيانات من قبل المُستفيد.

وتابع :”في حال كان المُستفيد فرد مُستقل لابد من إرفاق مستندات إثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب وتشمل “صك الملكية للسكن أو تعريف سكن من الجامعات أو الكليات أو المعاهد أو تعريف سكن من قطاع عسكري أو حكومي أو خاص”.

وأشار إلى أنه في حال وجود عقد إيجار موحد سيتم التحقق من خلال منصة “إيجار” دون الحاجة لإرفاق مُستند.

وأما في حال عدم توفر مستندات لإثبات الاستقلالية باسم المُتقدم بالطلب يتم إضافة المُستفيد كتابع لرب الأسرة.

استعادة كلمة المرور

على جانب آخر، جدد برنامج حساب المواطن، التذكير، بخمس خطوات بسيطة لاستعادة كلمة المرور بالبرنامج عند فقدها أو نسيانها من قبل المستفيد الرئيسي.

وأوضح البرنامج، أنه يتم استعادة كلمة المرور من خلال الخطوات الخمس التالية:

– الدخول على صفحة البوابة الإلكترونية للبرنامج.

ـ الضغط على خاصية (نسيت كلمة المرور) ثم إدخال البيانات التالية: «رقم الهوية– تاريخ الميلاد– تاريخ انتهاء الهوية».

ـ سيتم إرسال رسالة نصية على رقم جوال المستفيد، بكلمة المرور المؤقتة، إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة.

ـ الدخول إلى الحساب باستخدام رقم الهوية وكلمة المرور المؤقتة.

ـ تغيير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.

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Source almnatiq

