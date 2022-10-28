طقس الجمعة .. أمطار رعدية ورياح نشطة على هذه المناطق

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المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، القصيم كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية, في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على اجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 14-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي والاوسط وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية الى جنوبية شرقية بسرعة 10-20كم/ساعة، وارتفاع الموج من ربع متر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.

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Source almnatiq

