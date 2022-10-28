طقس اليوم.. سحب رعدية ممطرة على 8 المناطق بينها مكة والمدينة

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الجمعة) على مختلف مناطق المملكة.

وتوقع التقرير، أن تشهد أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم، سماء غائمة جزئياً تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأضاف أن الحالة ستشمل كذلك الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون “37 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في المدينة المنورة، و34 درجة في الرياض وجدة والدمام، و25 درجة في أبها”.



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Source akhbaar24

