كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا “غير محدد”

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أطلقت كوريا الشمالية “صاروخا بالستيا غير محدد” وفق ما أعلن الجيش الكوري الجنوبي الجمعة، في أحدث عملية إطلاق صاروخية تجريها بيونغ يانغ، في وقت حذرت سيول من أن كيم جونغ أون قد يكون على وشك إجراء تجربة نووية أخرى.
وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن “كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي” في إشارة إلى بحر اليابان.
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Source akhbaar24
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