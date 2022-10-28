“الغذاء والدواء” تضبط 175 ألف عبوة من منتج مخالف في مستودع بعسير

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ضبطت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من أحد المنتجات المخالفة في مستودع بمنطقة عسير، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.



ورصدت الهيئة المنتج المخالف في أحد منافذ البيع بالمنطقة، قبل أن تتم عملية التتبع والمراقبة للوصول إلى المستودع الموزع للمنتجات، حيث تبيّن أنه غير مرخص ولا يتبع أسس التخزين الجيد.

وجرى ضبط 175 ألف عبوة من المنتج المخالف في المستودع، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.

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Source akhbaar24

