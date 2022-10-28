- 1/3
- 2/3
- 3/3
︎
.
ضبطت الفرق الرقابية التابعة للهيئة العامة للغذاء والدواء، كمية كبيرة من أحد المنتجات المخالفة في مستودع بمنطقة عسير، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة.
ورصدت الهيئة المنتج المخالف في أحد منافذ البيع بالمنطقة، قبل أن تتم عملية التتبع والمراقبة للوصول إلى المستودع الموزع للمنتجات، حيث تبيّن أنه غير مرخص ولا يتبع أسس التخزين الجيد.
وجرى ضبط 175 ألف عبوة من المنتج المخالف في المستودع، ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المنشأة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر “الغذاء والدواء” تضبط 175 ألف عبوة من منتج مخالف في مستودع بعسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.