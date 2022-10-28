مستجدات الغزو الروسي.. الظلام يسيطر على كييف وموسكو تواصل القصف

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واصلت القوات الروسية، إطلاق عشرات الصواريـخ والطائرات المسيرة على شبكة توليد الكهرباء في أوكرانيا الأمر الذي تسبب في أضرار كبيرة وانقطاع التيار الكهربائي، فيما تحدثت أوكرانيا عن إسقاط العديد من الطائرات.

زيلينسكي يقف في الظلام متحدياً روسيا

تعهد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بأن الهجمـات الروسية واسعة النطاق على محطات الكهرباء لن تتمكن من الروح المعنوية للشعب الأوكراني.

وشدد زيلينسكي وهو يقف في الظلام بجانب حطام طائرة مسيرة تم إسقاطها، على أن قوات بلاده تواصل صد الهجمات التي تشنها روسيا على العديد من المنشآت الحيوية ومحطات الكهرباء.

اتهامات روسية بوجود أسلحـة بيولوجية أمريكية بأوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن روسيا ستقدم شكوى إلى رئيس مجلس الأمن الدولي، لطلب إجراء تحقيق دولي في أنشطة بيولوجية عسكرية ممولة من الولايات المتحدة على الأراضي الأوكرانية.

واعتبرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا غرينفيلد، أن اتهامات روسيا بتورط واشنطن في تطوير مزعوم لأسلـحة بيولوجية في أوكرانيا “محض افتراء”، مؤكدةً أن أوكرانيا ليس لديها برنامج أسلحة بيولوجية من الأساس.

تحقيق مستقل بشأن “القنبـلة القذرة”

أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أنها ستتفقد موقعين أوكرانيين هذا الأسبوع، وذلك بناءً على طلب كييف بعد اتهامات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتدمير أوكرانيا أدلة تظهر تطويرها “قنبـلة قذرة”.

وأكد الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، الحليف المقرب من بوتين، أن 23 من جنوده قتلـوا وأُصيـب 58 آخرون، وذلك في هجـوم بالمدفعية الأوكرانية على منطقة خيرسون الجنوبية هذا الأسبوع.



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Source akhbaar24

