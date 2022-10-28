ساعة “أبل” تنقذ أمريكية من مـوت مُحقق بعد دفنها حية

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أنقذت ساعة “أبل ووتش” الذكية، امرأة تعيش في مدينة سياتل الأمريكية قام زوجها بدفنهـا حية بعد الاعتـداء عليها؛ بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتمكنت الضحية من الاتصال برقم النجدة من خلال الساعة الذكية، إلا أن الزوج لاحظ تصرفها وبادر بكسر الساعة بمطرقة قبل أن يقوم بسحب زوجته ودفنـها في مرآب المنزل.

وحددت الشرطة موقع الزوجة بعد سماع استغاثتها عبر المكالمة، حيث عُثر عليها ملفوفة بشريط لاصق ومدفونـة داخل حفرة، كما وجهت للجاني تهمة الاختطـاف والاعتداء ومحاولة القتـل من الدرجة الأولى.



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Source akhbaar24

