بايدن يشكك بكلام بوتين: قد يستخدم النووي!

︎ . المناطق_وكالات شكك الرئيس الأميركي جو بايدن في ما قاله نظيره الروسي فلاديمير بوتين بخطاب ألقاه الخميس، بشأن عدم نيته استخدام سلاح نووي في أوكرانيا. وقال بايدن في مقابلة مع “شبكة نيوز نيشن”، إذا لم تكن لدى بوتين النية، فلماذا يواصل الحديث عن الأمر؟ و لماذا يتحدث عن القدرة على استخدام سلاح نووي تكتيكي؟. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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