ماسك يستحوذ على تويتر ويسرّح عددا من المسؤولين

︎ . المناطق_وكالات استكمل الملياردير إيلون ماسك الخميس عملية الاستحواذ على موقع تويتر مقابل 44 مليار دولار حسبما أفادت صحف أميركية متخصصة عدة، وسارع ماسك إلى تسريح رئيس تويتر باراغ أغراوال ومديرين تنفيذيين اثنين آخرين استنادا إلى صحيفة واشنطن بوست. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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