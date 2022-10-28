منها كوب من التوت.. “الصحة” تنصح بـ10 وجبات لا تتسبب في زيادة الدهون

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نصحت وزارة الصحة، بتناول مجموعة من الوجبات الغذائية التي تقل سعراتها الحرارية عن 100 سعر حراري، ولا تتسبب في زيادة الدهون وزيادة وزن الجسم.

وأوضحت الوزارة، أن تلك الوجبات تتضمن 2 كوب من الفراولة، ونصف حبة أفوكادو، و3 أكواب من الفشار، ونصف كوب من الشوفان، وكوب واحد من البطيخ.

وأضافت أن الوجبات تشمل أيضاً حبة واحدة من البرتقال، وكوب واحد من التوت، وقبضة يد واحدة من اللوز، و20 حبة من الفستق، وبيضة واحدة.





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Source akhbaar24

