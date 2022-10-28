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نصحت وزارة الصحة، بتناول مجموعة من الوجبات الغذائية التي تقل سعراتها الحرارية عن 100 سعر حراري، ولا تتسبب في زيادة الدهون وزيادة وزن الجسم.
وأوضحت الوزارة، أن تلك الوجبات تتضمن 2 كوب من الفراولة، ونصف حبة أفوكادو، و3 أكواب من الفشار، ونصف كوب من الشوفان، وكوب واحد من البطيخ.
وأضافت أن الوجبات تشمل أيضاً حبة واحدة من البرتقال، وكوب واحد من التوت، وقبضة يد واحدة من اللوز، و20 حبة من الفستق، وبيضة واحدة.
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Source akhbaar24
كانت هذه تفاصيل خبر منها كوب من التوت.. “الصحة” تنصح بـ10 وجبات لا تتسبب في زيادة الدهون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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