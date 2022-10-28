برنامج الأمم المتحدة للبيئة يحذر من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة

︎ . المناطق_متابعات حذر برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من عدم وجود مسار موثوق به للحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من 1.5 درجة مئوية.

وأكد البرنامج، في تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2022 الذي أصدره اليوم، أن التعهدات الوطنية بالحد من الانبعاثات الضارة لا توفر سوى القليل من الأمل في تجنب كارثة المناخ.

ووجه البرنامج نداء عاجلاً من أجل إحداث تحول جذري في قطاع الطاقة. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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