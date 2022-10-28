محافظ ورئيس بلدية عنيزة يطلعان على عدد من المشاريع

اطلع محافظ ‫عنيزة‬ عبدالرحمن السليم ورئيس بلدية عنيزة المهندس فارس القحطاني، وعدد من مسؤولي البلدية في جولة ميدانية، صباح الخميس، للوقوف على عدد من أعمال وإنجازات البلدية، في مختلف المجالات، التنموية والخدمية بهدف تحسين جودة الحياة وفق رؤيةالمملكة 2030.

وتم الاطلاع على آلية عمل مشتل البلدية وطريقة الزراعة وإنتاج الزهور في المشتل، وشاهدا سير العمل على مشروع مسيل الفاخرية وآخر الأعمال في تصريف السيول بالمنطقة المحيطة، ومنها استعدادات البلدية لموسم الأمطار القادمة، كما تم الوقوف على أعمال البلدية فيالسلامة المرورية في تنفيذ علامات السلامة المرورية الأرضية أمام المدارس، والتي ستقوم البلدية بتطبيقها بكافة أنحاء المحافظة، حفاظاً على سلامة المشاة في هذه المواقع.