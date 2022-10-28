أمير القصيم يؤكد دعم المبادرات لتحفيز الاهتمام بالموروث الشعبي لصناعة القهوة السعودية

أكد أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أهمية دعم وتشجيع المبادرات التي تستهدف شباب وفتيات المنطقة، خصوصاً المبادرات التي تحفز المجتمع المحلي على الاهتمام بالموروث الشعبي، ومن بينها القهوة السعودية وصناعتها .

جاء ذلك بعد أن زار سمو أمير القصيم ملتقى صنّاع القهوة السعودية، المقام في الساحة البلدية غرب الإستاد الرياضي وينظمه مجلس الشباب بالمنطقة تحت إشراف إمارة القصيم، يرافقه وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان وعدد من المسؤولين بالمنطقة .

وأبدى أمير القصيم سعادته بما شاهده من مشاركة من جميع فئات المجتمع في متلقى صنّاع القهوة السعودية ضمن مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" ، التي أطلقتها وزارة الثقافة بدعمٍ من برنامج جودة أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، داعياً سموه الشباب والفتيات إلى الاستفادة من مثل هذه المبادرات الترويحية التي يكون لها بعد إيجابي في اكتساب المهارات في صناعة القهوة والاستفادة من خبرات المشاركين والمشاركات بالملتقى. وثمّن سمو أمير القصيم دور الجهات الداعمة للملتقى، ومن بينها هيئة فنون الطهي التي تحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية بالمنطقة .

واطلع أمير المنطقة على الفعاليات المصاحبة وأدوار الجهات المشاركة، مستمعاً إلى شرح من أمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش، عما يتضمنه الملتقى الذي يعنى بإبراز تراث القهوة السعودية وصناعتها، ويسهم في دعم أصحاب المشاريع الصغيرة من مقاهٍ ومحامص للقهوة، كما أشار إلى وجود لجنة التحكيم بالتعاون مع هيئة فنون الطهي لتقييم مسابقة "أفضل صانع قهوة سعودية" تقام ضمن فعاليات الملتقى، إلى جانب مشاركتها بركن خبير القهوة السعودية المتمثل في خيمةٍ شعبية، حيث ستُقدَّم خلالها القهوة السعودية لضيوف الملتقى، ويُعرَّفون بخصائصها، وطرق إعدادها، والاختلاف في النكهات بين مناطق المملكة .