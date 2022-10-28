أمير القصيم يوجه بحوكمة المهرجانات الزراعية بالمنطقة

وجه أمير القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، بحوكمة جميع المهرجانات الزراعية سعياً للتركيز على الميز النسبية الزراعية التي تتميز بها المنطقة .

جاء ذلك خلال استقبال أمير القصيم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة، المشرف العام على فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس سلمان الصوينع بحضور سعادة وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان ومدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالعزيز الرجيعي وبعض المسئولين في فرع الوزارة بالمنطقة .

وأكد أمير المنطقة خلال اللقاء بأن المنطقة ولله الحمد تتميز بمنتجات زراعية ذات جودة عالية وكمية تساهم بالأمن الغذائي بالمملكة ، ولأهمية حوكمة المهرجانات الزراعية والتركيز على المنتجات ذات الميز النسبية التي تختص بها المنطقة ودراسة تطوير جودة بعض المنتجات الزراعية الأخرى لابرازها على مستوى دوت الخليج.

وأشار أمير القصيم إلى أن المنطقة يوجد بها العديد من المهرجانات الزراعية لمختلف المنتجات المتميزة، الأمر الذي يستوجب إعادة صياغتها ودراستها وحوكمتها على الوجه المطلوب سعياً لتحقيق الأهداف المنشودة والمنافسة بكل اقتدار من خلال اقامة هذه المهرجانات إضافةً إلى فتح قنوات تسويقية ذات مصداقية عالية ولها مردود اقتصادي على المنطقة.