شكرا لقرائتكم جمعية ريف.. دعم للمرأة وتكريم وأعمال تطوعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كرَّم “برنامج ريف” جمعية تنمية المجتمعات الريفية “جمعية ريف” على مساهمتها وجهودها المبذولة في إنجاح قطاع القيمة المضافة للبرنامج ضمن احتفال وزارة البيئة والمياه والزراعة باليوم العالمي للمرأة الريفية في منطقة عسير يوم السبت 1444/3/19هـ الموافق 2022/10/15م.

ويأتي برنامج ريف الذي دشنته وزارة البيئة في أواخر عام 2020 لتعزيز قدرات صغار المنتجين الزراعيين والجمعيات التعاونية والمؤسسات الريفية، وتمكينها من الحصول على الموارد الإنتاجية والخدمات الزراعية والوصول للأسواق.

وتتقاطع أهداف البرنامج مع الأهداف الاستراتيجية للجمعية التي تقصد التمكين والاستدامة للأسر والأفراد، وقد بذلت الجمعية جهودها في هذا المجال منذ انطلاقتها إذ قدَّمت 8 مبادرات، إضافة إلى تمكين الطبّاخات من خلال (مطبخ طويق) أحد أهم برامج الجمعية، وكذلك العمل على بناء وتمكين المرأة الريفية بمتطلبات ريادة الأعمال من خلال معسكر (وارفة) الريادي لتأهيل المرأة الريفية؛ وهو الأول من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية.

ولم يقتصر حضور ريف لتكريمها، بل كان وجودها نابع من اهتمامها بإحياء اليوم الدولي للمرأة الريفية، وتؤكد مثل تلك المناسبات على ما تبذله الجهات المختصة، وتحفز لبذل المزيد من الدعم والجهد بما يحقق المصلحة العامة، ويحقق لأبناء هذا الوطن النماء والرخاء.

تمكين المرأة الريفية

وفي سبيل التنمية والإعمار والتمكين تطرق جمعية ريف كافة السبل والوسائل، وخدمةً للمواطن الريفي والمرأة الريفية -على وجه الخصوص- سعت الجمعية ولا زالت في بناء المبادرات وتقديم الخدمات وتقديم الدعم المستمر لما فيه صالح المرأة الريفية؛ دعمًا وتمكينًا وسدًّا للاحتياجات وتعزيزًا للجهود.

وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة الريفية والذي يوافق 15 من أكتوبر تحتفي الجمعية بإنجازاتها في سبيل خدمة المرأة الريفية، حيث نستعرض في هذا التقرير أبرز تلك الجهود والإنجازات لتكون حافزًا لمزيد من العمل، ونبراسًا يُستضاء به في سبيل تعزيز الجهود ومضاعفتها.

فقد قدّمت جمعية ريف 8 مبادرات نوعية لدعم المرأة الريفية استفادت منها أكثر من 1000 مستفيدة، وفي سبيل تمكينها وتأهيليها جاء (مطبخ طويق) كأحد أهم مبادرات الجمعية وبرامجها الذي يعمل على تمكين الطباخات ليخضن سوق العمل بكل مهنية واحترافية، ويكنّ قادرات على بناء حياتهن متسلحات بالمهارات والإمكانيات المطلوبة؛ فكان نتاج هذا الجهد تمكين نحو 40 طبّاخة سنويًا وتأهيلهن بالدورات التدريبية، لينتجن ويعملن على مدار السنوات الماضية، لتكون من مخرجات عملهن العديد من المبادرات والبرامج والمشاريع، كمبادرة (منّا وفينا) بنسخها الثلاث، وغيرها.

وفي سبيل الريادة حظيت الجمعية بتقديم معسكر ريادي تأهيلي للمرأة الريفية؛ وهو معسكر يسعى لتسليح المرأة الريفية بمهارات ريادة الأعمال وبناء المشاريع الخاصة وتنفيذها باحترافية.

ولا يزال المجال متسعًا لتقديم المزيد من الدعم وصناعة الكثير من المبادرات، لتمكين المرأة الريفية التي تمثّل أساسًا لا يُستغنى عنه ولبنة فعّالة في أساس المجتمع السعودي، الذي خطا في السنوات الماضية خطوات واسعة لتمكين المرأة بشكل عام، ودعمها بما يتواءم مع الرؤية الرشيدة لبناء وطن طموح.

شراكة مجتمعية لخدمة العمل التطوعي

كما وقعت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (جمعية ريف) وفريق أصدقاء العطاء التطوعي يوم الخميس 1444/3/17هـ الموافق 2022/10/13م في مقر الجمعية بمنطقة الرياض شراكة مجتمعية لتفعيل دور الفريق التطوعي في برامج الجمعية.

وقع الشراكة مدير إدارة التطوع للجمعية الأستاذ أسامة العريني، وقائدة الفريق أستاذة هيا القحطاني؛ لينضم الفريق تحت مظلة الجمعية سعيًا لتوحيد الجهود وتعزيز دور الجهتين فيما يخدم المجتمع، والإسهام في تنظيم العمل التطوعي ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها ريف عبر برامجها المتنوعة لتنمية وتمكين مجتمع الأرياف.

جرى توقيع الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تستثمرها الجمعية لتفعيل دور الفِرَق التطوعية في تقديم الخدمات التطوعية وفق احتياجات الجمعية، وتوفير متطوعين للمشاركة في تنفيذ فعاليات الجمعية، والقيام ببعض البرامج والخطط التي يتم الاتفاق عليها.

وتأتي تلك الشراكة استكمالًا لمسيرة الجمعية في سبيل خدمة المجتمع ودعم التطوع، وعقد شراكات مثمرة يعم نفعها ويدوم أثرها على الوطن وأبنائه.

جمعية ريف وفريق ترف الخير التطوعي

أيضًا وقعت جمعية تنمية المجتمعات الريفية (جمعية ريف) وفريق ترف الخير التطوعي يوم الخميس 1444/3/24هـ الموافق 2022/10/20م في مقر الجمعية بمنطقة الرياض شراكة مجتمعية لتفعيل دور الفريق التطوعي في برامج الجمعية.

وقع الشراكة مدير إدارة التطوع للجمعية الأستاذ أسامة العريني، والمدير التنفيذي لفرع الفريق بالرياض الأستاذ عبدالرحمن الفيفي؛ لينضم الفريق تحت مظلة الجمعية سعيًا لتوحيد الجهود وتعزيز دور الجهتين فيما يخدم المجتمع، والإسهام في تنظيم العمل التطوعي ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها ريف عبر برامجها المتنوعة لتنمية وتمكين مجتمع الأرياف.

جرى توقيع الشراكة ضمن سلسلة من الشراكات التي تستثمرها الجمعية لتفعيل دور الفِرَق التطوعية في تقديم الخدمات التطوعية وفق احتياجات الجمعية، وتوفير متطوعين للمشاركة في تنفيذ فعاليات الجمعية، والقيام ببعض البرامج والخطط التي يتم الاتفاق عليها.

وتأتي تلك الشراكة استكمالًا لمسيرة الجمعية في سبيل خدمة المجتمع ودعم التطوع، وعقد شراكات مثمرة يعم نفعها ويدوم أثرها على الوطن وأبنائه.

قافلة العطاء برعاية من منصة إحسان

كذلك اختتمت جمعية تنمية المجتمعات الريفية “جمعية ريف” حملة قافلة العطاء لتوزيع السلال الغذائية بوصول القافلة الثالثة يوم السبت 1444/3/19هـ الموافق 2022/10/15م لعدد من الجمعيات الخيرية بمحافظة الدوادمي.

وقد انطلقت الحملة في يوم الأحد 1443/10/30هـ الموافق 2022/5/29م برعاية من المنصة الوطنية للعمل الخيري “إحسان” لتوزيع 1200 سلة غذائية على الأسر الأشد حاجة من مستفيدي 13 جمعية خيرية تابعة لعدد من محافظات منطقة الرياض.

وجاءت هذه الحملة تحت مظلة مبادرة عطاء ريف التي أطلقتها جمعية ريف منذ 2020 لدعم الفئات الأشد احتياجًا من المجتمع ومدّها بالمواد الغذائية الأساسية، بما يعزز الأمن الغذائي لهم، ويحقق التكافل المجتمعي، ويبرز الوجه الجميل للوحدة الإنسانية في المملكة العربية السعودية.