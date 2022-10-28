شكرا لقرائتكم المملكة تدعم مشروع مياه الشرب بـ جزر القمر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شاركَ وفدُ الصندوقِ السعودي للتنمية اليوم، بوضع حجر الأساس لمشروع تزويد العاصمة موروني والقرى المجاورة لها بمياه الشرب في جمهورية القُمر المتحدة، حيث يسهم الصندوق عبر منحة بمبلغ (5) ملايين دولار.

ويهدف المشروع إلى إنشاء محطة لمعالجة المياه، وإعادة تأهيل وإنشاء خزانات المياه، بالإضافة إلى إنشاء شبكات توزيعها، فضلًا عن إمداد القرى التي لا يوجد فيها شبكات مياه، وكذلك تحسين مصادر مياه الشرب لشبكة توزيع المياه السابقة، لتخدم عدة مناطق متفرقة، كما سيخدم المشروع حوالي 83 ألف مستفيد في 17 قرية، وكذلك في العاصمة موروني، وسيسهم في تعزيز الأمن المائي والغذائي وخفض معدل انتشار الأمراض والأوبئة، وسيُسهِّل الحصول على مصادر المياه النظيفة الصالحة للشرب لأهالي القرى.

وشَهِدَ مراسمَ حفلِ وضع حجر الأساس معالي وزير الطاقة والمياه والمحروقات القُمري السيد علي أبروا، ومعالي وزير المالية والميزانية السيد مزي عبده، وسفيرُ خادمِ الحرمين الشريفين لدى القُمر المتحدة الدكتور عطا الله بن زايد الزايد.

وثمَّن معالي الوزير علي أبروا، جهودَ المملكة العربية السعودية في مجال العمل التنموي عبر الصندوق السعودي للتنمية، الذي يمتدُّ نشاطه الإنمائي في القُمر المتحدة منذ عام 1981م، مشيرًا معاليه إلى عمق العلاقة التنموية بين الجانبين، والتعاون المشترك بينهما، مبيّنًا أن هذا المشروع سيُسهمُ في دعم المساعدة الإنمائية للشعب القُمري، كما يلامس احتياجات السكان بشكلٍ مباشر،ويخلق العديدَ من الفرص الوظيفية.

وأوضحَ مديرُ عام إدارة عمليات الدول العربية في الصندوق السعودي للتنمية المهندس بندر العبيد، أن هذا المشروع يأتي لدعم قطاع المياه في جمهورية القُمر المتحدة، بصفته عنصراً أساسياً في معيشة الإنسان وحياته اليومية، وأن يكون هذا المشروع رافدًا من روافد التنمية.

وقد قدَّم الصندوق منذ عام 1981م (4) مشروعات إنمائية عبر قروض تنموية ميسَّرة تجاوزت قيمتها (61) مليون دولار، بالإضافة إلى (3) منح كريمة مقدَّمة من حكومة المملكة العربية السعودية عبر الصندوق،بقيمة مقدارها (10) ملايين دولار؛ للإسهام في نمو وازدهار العديد من القطاعات الحيوية والتنموية في القُمر المتحدة.