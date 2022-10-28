شكرا لقرائتكم مواطنون يستذكرون كلام ولي العهد: لن ينجو فاسد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أشاد العديد من المواطنين بجهود المملكة لمكافحة الفساد في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

جاء ذلك عقب صدور أمر ملكي كريم اليوم الخميس بإعفاء رئيس جامعة الملك عبدالعزيز بناء على التقارير المرفوعة من هيئة نزاهة حول تورطه في استغلال منصبه والتورط في قضايا غسل أموال.

حديث ولي العهد

أعاد مواطنون تداول حديث سابق لولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتوعد فيه الفاسدين بقوله :”لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان، سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان”.

في البداية قال محمد سلطان العيد:” في كل بلاد الله في الأرض ينظر لآداء الموظف لعمله كواجب أخلاقي وديني، لأنه مسؤول عن آداء أعمال وظيفته التي يأخذ عليها أجرا يعتاش منه هو وأهله وعياله، وسيحاسبه الله على آداء هذا العمل، وعلى المستوى الذي يؤديه به”.

وقال ماجد السلطان :” الحرب على الفساد في السعودية أصبحت قاعدة ثابتة وأساسية وصرنا نموذجًا ناجحًا في محاربة الفساد وهذا كله بفضل الله ثم بفضل سمو ولي العهد جعل عمره طويل اللي قاد هذي الحملة القوية في محاربة كل فاسد مهما كان منصبه”.

واستعار محمد بن بندر الرقاص كلمات ولي العهد حيث علق بقوله :” لن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًّا كان، سواء وزيرًا أو أميرًا، أيًّا كان). شعار المرحلة مصداقاً لكلام سمو ولي العهد”

إعفاء اليوبي

وكان الأمر الملكي الكريم الصادر اليوم برقم أ / 102 وتاريخ 2 / 4 / 1444هـ، تضمن إعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، بناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن ارتكاب الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي لجرائم استغلال نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية والاختلاس من أموال جامعة الملك عبدالعزيز وغسل الأموال والتزوير.