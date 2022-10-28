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الداخلية: نباشر التحقق من صحة ما ذكره رجل الأمن

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الرياض - محمد الوسيري - أعلنت وزارة الداخلية أن الجهة المختصة بالوزارة تباشر التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.

الداخلية تحقق

وأوضح المتحدث الأمني بوزارة الداخلية العقيد طلال عبدالمحسن بن شلهوب، في بيان عبر “تويتر”، أن الجهة المختصة بالوزارة باشرت التحقق من صحة ما ذكره أحد رجال الأمن عن اتخاذ مرجعه إجراءات غير نظامية بحقه.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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