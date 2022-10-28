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عقوبة الحوادث المرورية المفرطة

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الرياض - محمد الوسيري - أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة الحوادث المرورية المفرطة التي ينتج عنها وفاة أو فقدان أحد أعضاء الجسم.

وقالت النيابة العامة إنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

عقوبة الحوادث المرورية

وأشارت إلى أن كل من ارتكب حادثًا مروريًا مفرطًا أو متعديًا يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :

  • السجن مدة تصل إلى 4 سنوات.
  • غرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال.
  • دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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