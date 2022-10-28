شكرا لقرائتكم عقوبة الحوادث المرورية المفرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعادت النيابة العامة التذكير بعقوبة الحوادث المرورية المفرطة التي ينتج عنها وفاة أو فقدان أحد أعضاء الجسم.

وقالت النيابة العامة إنه في حال وقوع حادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقا لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

عقوبة الحوادث المرورية

وأشارت إلى أن كل من ارتكب حادثًا مروريًا مفرطًا أو متعديًا يعاقب بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية :