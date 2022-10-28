وزير الطاقة: باكستان شريكاً مهماً للمملكة في خططها وبرامجها التنموية

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عقد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الاجتماع الأول للجنة التوجيهية للمحور الاقتصادي مع وزير المالية والإيرادات في جمهورية باكستان الإسلامية.

وأكد وزير الطاقة، أن المملكة تُعد باكستان شريكاً مهماً لها في خططها وبرامجها التنموية، كما أن البلدين يسعيان إلى تعزيز سبل التعاون بينهما وإيجاد فرص شراكة جديدة، ومبادرات تعود بالنفع والمصلحة المشتركة على البلدين وشعبيهما.

وأشار إلى مجال الطاقة الذي تتم حالياً في إطاره مناقشة موضوعات عدة، أبرزها التعاون في قطاعات البترول وإمداداته والمواد البتروكيميائية والكهرباء والطاقة المتجددة والصناعة والنقل، بالإضافة إلى العديد من الفرص المُتاحة للتنفيذ.

واتفق الجانبان على مواصلة استكمال سير أعمال اللجنة المُنبثقة من مجلس التنسيق الأعلى السعودي الباكستاني، ومن أعمالها الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والتمويل، والبيئة، والزراعة، والنقل، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، وتقنية المعلومات، والسياحة، والاستثمار.



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Source akhbaar24

