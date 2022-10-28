استغل نفوذه.. متحدث “نزاهة” يكشف تفاصيل عن فساد مدير الجامعة المعفى

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أوضح المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة” أحمد الحسين أن الهيئة كشفت عن التجاوزات التي ارتكبها مدير جامعة الملك عبدالعزيز المعفى بأمر خادم الحرمين الشريفين، لتعاقدات في مجال الاستشارات واستغلال النفوذ الوظيفي باستخدام حسابات الجامعة البنكية لمصلحة شخصية، وذلك بناء على معلومات وردت لها وبدأت التحري والتحقق والمراجعة في حينه ومن خلال ذلك تكشفت التجاوزات.

وتفصيلاً، أكد “الحسين” أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الأموال المختلسة من مدير جامعة الملك عبدالعزيز لمنع التصرف بها لحين استكمال الإجراءات النظامية لاستعادتها لخزينة الدولة مؤكداً أن من يعتدي على المقدرات والمكتسبات سيعرض نفسه للمساءلة والمحاسبة.

وكان قد أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – حفظه الله – وبناءً على ما رفعته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أمراً بإعفاء الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مدير جامعة الملك عبدالعزيز من منصبه، وتتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة بحقه.

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Source almnatiq

