النفط يرتفع أكثر من دولار وسط طلب قوي وتراجع مخاوف الركود

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سجل النفط، ارتفاعاً بأكثر من دولار للبرميل عند الإغلاق أمس (الخميس)، حيث واصل صعوده بنحو 3% وسط طلب قوي وتفاؤل بشأن صادرات النفط الخام الأمريكية القياسية.
وأظهرت البيانات صادرات خام أمريكية قياسية كعلامة على انتعاش الطلب، كما تلقت الأسعار دعماً من توقعات بأن البنوك المركزية قد تكون على وشك نهاية دورات رفع أسعار الفائدة.
جاء ذلك بعدما رفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 75 نقطة أساس، حيث أغلق خام برنت مرتفعاً عند 1.27 دولار أو 1.3% إلى 96.96 دولار للبرميل، بينما اختتم خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي التعاملات على ارتفاع 1.17 دولار أو 1.3% إلى 89.08 دولار للبرميل.
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Source akhbaar24
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