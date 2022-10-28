“سكني” يرد على استفسارات حول تأخر إيداع الدعم لبعض المُستفيدين

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المناطق_متابعات

رد برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، على استفسارات حول سبب تأخر صرف الدعم لبعض المُستفيدين رغم الإعلان عن إيداعه في الحسابات.

وأوضح البرنامج، أن العمل لا يزال قائماً لإيداع مبالغ الدعم السكني للمُستفيدين، على أن يتم إيداع الدعم السكني في الحسابات البنكية بأقرب وقت ممكن.

وكان صندوق التنمية العقارية، أعلن إيداع مبلغ 884 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و”الصندوق العقاري” لشهر أكتوبر الحالي.

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Source almnatiq

