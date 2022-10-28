دورة تدريبية ريادية لبرنامج الإنسان والمحيط الحيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت وزارة الثقافة خلال دورة تدريبية مكثفة لحفظ التنوع البيولوجي ولإدارة برنامج «الإنسان والمحيط الحيوي» أحد برامج منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) التابع لقطاع العلوم الطبيعية، بحضور 17 مشاركا؛ 16 منهم من المملكة ومشارك من سلطنة عمان، وذلك ضمن الأنشطة التدريبية لبرنامج «الخبراء» بالتعاون مع مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم في الدول العربية في القاهرة. وقادت برنامج الدورة التدريبية الدكتورة إلسا ستوت، الأخصائية الإقليمية لبرنامج علوم الإيكولوجيا والأرض باليونسكو، وزودت المشاركين بالمفاهيم الأساسية المتعلقة بالبرنامج، وسط مشاركة نخبة من الخبراء. ويعد البرنامج أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن برنامج «الخبراء» الذي يعمل على تأهيل 30 خبيرا سعوديا في مختلف اتفاقيات وعمليات التصنيف التابعة لليونسكو خلال 2021-2022، وذلك بهدف تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في مجال التراث الثقافي والطبيعي دوليا، وزيادة عدد المختصين في إعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية وإدارتها. ويعد البرنامج أحد البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها وزارة الثقافة ضمن برنامج «الخبراء» الذي يعمل على تأهيل 30 خبيرا سعوديا في مختلف اتفاقيات وعمليات التصنيف التابعة لليونسكو خلال 2021-2022، وذلك بهدف تعزيز نسبة الخبراء السعوديين في مجال التراث الثقافي والطبيعي دوليا، وزيادة عدد المختصين في إعداد ملفات الترشيح في المنظمات الدولية وإدارتها. موضوعات تناولها البرنامج





تاريخ برنامج الإنسان والمحيط الحيوي



إعادة تأهيل النظم البيئية



إدارة الموارد الطبيعية



دعم المجتمعات المحلية



الريادة في التنمية المستدامة



الإدارة الفعالة للمحميات



إجراءات التصنيف والتقارير الدورية



الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي



حفظ التنوع البيولوجي وإدارته



دراسة سبل عيش المجتمعات المحلية



الضيافة وريادة الأعمال



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