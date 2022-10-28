شكرا لقرائتكم خبر لقاء يستعرض تحديات قطاع المكتبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف استعراض التحديات التي تواجه القطاع، عقدت هيئة المكتبات لقاء مفتوحا مع جمعية المكتبات والمعلومات السعودية (SLIA) بجامعة الملك سعود، بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور عبدالرحمن العاصم، وعدد من الأكاديميين والمتخصصين بالجمعية.

وأشار العاصم خلال اللقاء إلى أهمية رفع مستوى الوعي المعلوماتي، وتعزيز العادات القرائية، وتفعيل الشراكات المحلية والإقليمية والدولية، متطرقا إلى جهود الهيئة ومشاركتها في الجمعيات الإقليمية والدولية، وعقد الشراكات، وتعزيز ثقافة القراءة ومحو الأمية المعلوماتية، إضافة إلى إعداد البحوث والدراسات، ووضع التشريعات والمعايير، وتنفيذ البرامج التدريبية، والمبادرات والبرامج التعليمية والأكاديمية في المكتبات وعلم المعلومات.

وأضاف، بأن الهيئة تعمل على إحداث أثر اقتصادي واجتماعي مميز خلال توفير فرص العمل، ودعم التعليم، وتنمية القدرات، وتعزيز الحضور الدولي الثقافي، وتمكين البحوث والمنافع الصحية.