فريق موهبة التطوعي بتبوك يصدر كتبا أدبية

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وتمثل الإصدارات كتاب الدسيسة، وقناديل، وبتلات متناثرة، وحديث النوافذ وقصصا أخرى، فيما تمثلت الكتب الجماعية في الإصدارات التالية: الفصول الأربعة، وتبوك مدينة الأحلام، إضافة إلى كتاب حكاوي الحضر، حيث يسعى الفريق لتوفير الفرص للمبدعين، لتطوير وصقل مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر فريق موهبة التطوعي بتبوك عددا من الكتب الأدبية، بالتعاون مع الشريك الأدبي لهيئة الأدب والنشر والترجمة «سكتس تبوك»، والجمعية الخيرية للعمل التطوعي بالمنطقة.وتمثل الإصدارات كتاب الدسيسة، وقناديل، وبتلات متناثرة، وحديث النوافذ وقصصا أخرى، فيما تمثلت الكتب الجماعية في الإصدارات التالية: الفصول الأربعة، وتبوك مدينة الأحلام، إضافة إلى كتاب حكاوي الحضر، حيث يسعى الفريق لتوفير الفرص للمبدعين، لتطوير وصقل مواهبهم، وتحقيق طموحاتهم.

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