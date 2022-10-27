شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يرفض عرض ناديه للتجديد ويطلب المستحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، رفض العرض المقدم إليه من جانب ناديه، لتجديد عقده والاستمرار مع الفريق بالمرحلة المقبلة.

الهلال يحاول تجديد عقد علي البليهي

ويسعى نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، لتجديد عقد علي البليهي لاعب الفريق، وقدم له عرض بالفعل من أجل رفع القلم والتوقيع.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن إدارة الهلال قدمت مبلغ 6 ملايين ريال لمدة موسم مقابل تجديد عقد البليهي لكنه رفض ذلك.

وأضافت: "اللاعب طلب زيادة في المبلغ والمدة من أجل الموافقة، وهي المرة الثانية التي يرفض فيها البليهي عرض التجديد".

ومن المقرر أن ينتهي عقد علي البليهي لاعب فريق الهلال، مع ناديه بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

موقف البليهي من التجديد مع الهلال

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن البليهي يرفض تجديد عقده مع الزعيم، وسط أنباء تؤكد تفاوضه مع النصر واتحاد جدة، للانتقال إلى أحدهم مجانًا.

وأكد برنامح "أكشن مع وليد"، في وقت سابق أن البليهي أبلغ إدارة الكرة بنادي الهلال برغبته بتجديد تعاقده وأنه لا يتخيل نفسه بقميص غير القميص الأزرق.

وأضاف: "البليهي أكد لناديه رغبته الشديدة في الاستمرار مع الزعيم، وأن أي إشاعات حول جلساته مع الأندية الأخرى غير صحيحة".

واختتم: "اللاعب لا يرى نفسه بأي قميص آخر غير الهلال، ويريد استكمال مسيرته مع الفريق وتحقيق البطولات، وأبلغ ناديه بأنه مستعد لتجديد عقده في أي وقت".