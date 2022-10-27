شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موعد عودة نجم أهلي جدة للمباريات بعد إصابته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن موعد استعادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، خدمات نجمه من الإصابة.

الإصابة تُبعد فرانك كوم عن مباريات الأهلي

ويغيب الكاميروني فرانك كوم لاعب الفريق عن مباريات الراقي خلال الفترة الماضية، بسبب الإصابة التي يعاني منها مؤخرًا.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن كوم سوف يكون جاهزًا للمشاركة مع فريقه بعد الإجازة التي حصل عليها الفريق خلال فترة التوقف.

وتابعت: "اللاعب تعافى من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه أمام جدة ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى".

كوم يعود إلى مباريات الأهلي بعد نهاية إجازته

وغاب اللاعب الكاميروني عن صفوف الأهلي في آخر مواجهتين لفريقه في الدوري أمام نجران والرياض بسبب الإصابة، حيث دخل في برنامج علاجي وتأهيلي، بهدف تجهيزه للعودة بكامل عافيته.

من ناحية أخرى، يعمل المدرب الجنوب إفريقي على تجهيز الجزائري رياض بودبوز نجم الفريق، بعدما خاض برنامجًا تأهيليًا مع مدرب خاص خلال فترة الإجازة، التي منحها الجهاز الفني لجميع لاعبي الفريق.

وطلب بيتسو موسيماني، مدرب الفريق، من بودبوز رفع مستواه البدني حتى يستطيع المشاركة بشكل كامل في المباريات المقبلة.

وكانت لجنة المسابقات بدوري يلو للدرجة الأولى، حددت مواعيد مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المؤجلة، بعد انضمام عدد من لاعبيه إلى المنتخب الأول، لخوض معسكر أبو ظبي استعدادا لكأس العالم 2022.

وكانت المسابقات قررت في وقت سابق، تأجيل مباريات الأهلي خلال الجولات 9-10-11-12، وذلك بسبب انضمام محمد الربيعي الحارس، وهيثم عسيري المهاجم إلى صفوف المنتخب السعودي.

وتقرر أن يخوض الراقي بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني، 3 من مبارياته المؤجلة في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى خلال ديسمبر المقبل، فيما يلعب الرابعة في منتصف يناير المقبل.

ويلعب الأهلي أولى مبارياته المؤجلة أمام الجبلين في 11 ديسمبر المقبل ضمن الجولة العاشرة، وبعدها يواجه العين في 16 ديسمبر ضمن الجولة الحادية عشر.

فيما ستكون مواجهة الساحل المؤجلة من الجولة 12 في الـ31 من ديسمبر المقبل، على أن يختتم مؤجلاته بلقاء الفيصلي في 14 من يناير المقبل.