شكرا لقرائتكم خبر عن كشف طبيعة إصابة نجم المنتخب السعودي ومدى جاهزيته والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، طبيعة الإصابة التي تعرض لها نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، خلال مواجهة ألبانيا الودية.

عبدالإله العمري يتعرض للإصابة ضد ألبانيا وديًا

وكان عبدالإله العمري، تعرض لإصابة خلال الشوط الثاني من اللقاء، ليقرر الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني، استبداله ونزول حسان تمبكتي بدلًا منه.

وأكدت صحيفة "الرياضية السعودية"، أن الإصابة التي تعرض لها العمري، خفيفة وخروجه كان أمر وقائي من أجل الحفاظ عليه.

وأضافت: "الجهاز الطبي للمنتخب السعودي، سوف يطمئن على الحالة الصحية للعمري خلال المعسكر المقام حاليًا في أبوظبي استعدادًا لنهائيات كأس العالم.

ويستعد المنتخب السعودي للمشاركة في كأس العالم قطر 2022، حيث يقع في المجموعة الثالثة، والتي تضم منتخبات الأرجنتين وبولندا والمكسيك.

ويقيم الأخضر حاليًا معسكرًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وذلك في المرحلة الأخيرة للمشاركة في المونديال المقرر انطلاقه بالفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

السعودية تخوض وديتين استعدادًا للمونديال

وخاض المنتخب السعودي مباراتين وديتين حتى الآن في معسكر الإمارات، حيث حقق الفوز على مقدونيا الشمالية بهدف دون رد، ثم تعادل أمام ألبانيا بهدف لمثله.