بالسجن والغرامة.. “النيابة” توضح إجراءات وقوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام

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أوضحت النيابة العامة، اليوم (الخميس)، الإجراءات المتبعة وطريقة سير التحقيق في الحـوادث المرورية، وعقوبات الحـوادث المتعمدة إذا ترتب عليها وفـاة أو إصـابات.

وقالت النيابة إنه في حال وقوع حـادث مروري ترتب عليه حق عام تباشر الإدارة المختصة إجراءات الاستدلال في الحـادث فور وقوعه، على أن تشعر النيابة العامة ويرفع إليها ملف القضية وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

وأكدت أن من ارتكب حـادثاً مرورياً متعدياً أو مفرطاً ونتجت عنه وفـاة، أو زوال عضو أو تعطيل منفعة أو جزء منها، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 4 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 200 ألف ريال، دون الإخلال بما يتقرر للحق الخاص.



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Source akhbaar24

