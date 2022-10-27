بوتين: الغرب يستخدم العقوبات سلاحاً لتحجيم خصومه

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المناطق_رويترز اتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب اليوم الخميس باستخدام العقوبات الاقتصادية “والثورات الملونة” سلاحا لتحجيم خصومه لأنه لا يستطيع التنافس بشكل عادل مع القوة الاقتصادية والسياسية المتنامية لآسيا. وأضاف بوتين أن الدول الغربية “تخلت عن أعراف” الشؤون الدولية من أجل الحفاظ على هيمنتها وإخضاع ما تعتبره “حضارات من الدرجة الثانية”.

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