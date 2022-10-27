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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”جياني إنفانتينوعلى أن إقامة بطولة كأس العالم 2022 خلال شهري نوفمبر وديسمبر أمر مثالي لأن اللاعبين سيكونون في أعلى مستوياتهم وأضاف إنفانتينو في ملتقى الاستثمار أن كرة القدم هي مصدر السعادة الرسمي, وعلى الجميع أن يأخذ راحة ويستمتع بأجواء بطولة كأس العالم. وتستضيف قطر منافسات كاس العالم بين شهري نوفمبر وديسمبر من العام الجاري.

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كانت هذه تفاصيل خبر رئيس “فيفا”: موعد كأس العالم مثالي.. وأتمنى أن تستضيف المملكة مونديال السيدات قريبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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