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الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واس

التقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.

وأثنى السفير ماريبوف على منظومة العمل الإنساني التي يضطلع بها المركز لخدمة المحتاجين في أنحاء العالم، وعمله الدؤوب لمساندة الدول والشعوب المنكوبة والمتضررة بدون تمييز.

//انتهى//

17:19ت م

0140 الرياض 02 ربيع الآخر 1444 هـ الموافق 27 أكتوبر 2022 م واسالتقى مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، في مقر المركز بالرياض اليوم، سفير جمهورية قيرغيزستان لدى المملكة أولوكبيك ماريبوف.وبحث الجانبان خلال اللقاء الأمور ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإنسانية والإغاثية.وأثنى السفير ماريبوف على منظومة العمل الإنساني التي يضطلع بها المركز لخدمة المحتاجين في أنحاء العالم، وعمله الدؤوب لمساندة الدول والشعوب المنكوبة والمتضررة بدون تمييز.//انتهى//17:19ت م0140

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كانت هذه تفاصيل خبر اجتماعي / مساعد المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة يلتقي سفير قيرغيزستان لدى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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