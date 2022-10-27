بتمويل قيمته 644 مليون ريال.. “التنمية السياحي” يوقع اتفاقية لتطوير مشروع بحري فاخر بالشرقية

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وقّع صندوق التنمية السياحي، اليوم (الخميس)، اتفاقية تمويل مع شركة خليج الدانة للسياحة؛ للمشاركة بتمويل صندوق عقاري مغلق قيمته 644 مليون ريال، خلال فعاليات النسخة السادسة من مبادرة مستقبل الاستثمار، التي تستضيفها الرياض حالياً.

وتهدف الاتفاقية إلى تطوير مشروع بحري فاخر متكامل يتمتع بموقع فريد من نوعه على شاطئ المنطقة الشرقية، من تشغيل شركة (IHG) العالمية، ممثلة بفندق إنتركونتيننتال الرائدة عالمياً.

ويشتمل المشروع على منتجع بالإضافة إلى شقق وفلل فندقية، كما يحتوي على عدة مرافق مثل ممشى الدانة الذي يحتوي على مطاعم ومناطق ترفيهية، كما سيتم تطوير جزيرة ديسكفري التي ستضيف بُعداً فنياً لاحتوائها على متحف ومعارض فنية مختلفة بالإضافة إلى صالات عرض حرفية.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي قصي الفاخري، إن الصندوق يحرص على أن يكون الممكن الرئيس للمستثمر؛ بما يخدم أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة؛ وهو ما يترجم مُضي الصندوق لتفعيل الوجهات السياحية بالمملكة، من خلال تعزيز برامج الدعم وتنوع الحلول التمويلية؛ الأمر الذي سيسهم في نمو الاستثمارات النوعية في القطاع السياحي.

في السياق نفسه، قال رئيس مجلس إدارة شركة خليج الدانة للسياحة عبدالمحسن الراشد، إن الشراكة مع صندوق التنمية السياحي ستسهم بتقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها؛ الأمر الذي سينعكس على إثراء تجربة السائح في الوجهات السياحية التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للسياحة.

وقال المدير العام لفنادق ومنتجعات إنتركونتيننتال للهند والشرق الأوسط وإفريقيا هيثم مطر، إنهم فخورون بالعمل المشترك مع شركة خليج الدانة للسياحة في بناء فنادق وشقق لتطوير منتجع سياحي في مدينة الخبر مما يجعلها وجهة جديدة وفريدة من نوعها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص صندوق التنمية السياحي على تطوير البنى التحتية في الوجهات السياحية المستهدفة من خلال دعم وتمويل الاستثمارات السياحية فيها بما يدعم مستقبل السياحة بالمملكة ويعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية واعدة.



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Source akhbaar24

