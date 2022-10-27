رسميًا.. الاتفاق يُعلن تفاصيل معسكره الخارجي

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أعلن نادي الاتفاق عن تفاصيل المعسكر الخارجي الذي سيخوضه خلال فترة التوقف الدولي الجارية.

وأشار نادي الاتفاق، عبر بيان رسمي صادر اليوم الخميس، إلى أن المعسكر سيبدأ في العاصمة الإماراتية أبوظبي يوم 21 نوفمبر على أن ينتهي في 4 ديسمبر.

وأتم نادي الاتفاق بيانه بالتنويه إلى أن المعسكر سيتخلله 4 مباريات ودية لم تُحدد بعد.



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Source akhbaar24

