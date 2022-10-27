محمد مسعد: المدرب الوطني يحتاج إلى الفرصة

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يرى لاعب الأهلي والهلال السابق، محمد مسعد، إن المدرب الوطني يحتاج فقط إلى إتاحة الفرصة؛ فهو موجود بأرقامه خلال المنافسات.
وأضاف مسعد، في تصريحات لبرنامج المنتصف عبر قناة الإخبارية: “أتمنى ظهور المنتخب بصورة لائقة ومشرفة في مونديال قطر 2022، ويقدم مستويات تليق به إن شاء الله، وللأمانة مجموعة اللاعبين الموجودين بالمنتخب كلهم مميزين، وجميعهم يعمل تحت راية المدرب هيرفي رينارد لتمثيل الأخضر في المحفل العالمي”.
وردّ لاعب الأهلي والهلال السابق على قدرة المنتخب على تجاوز دور المجموعات في كأس العالم، بقوله:”لماذا لا، فالمنتخب دائمًا يقدم في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال مستويات مميزة، وبإذن الله ستستمر في كأس العالم 2022، وسيقدمون الأفضل بإذن الله”.
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Source akhbaar24
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