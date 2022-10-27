وزير الخارجية ونظيره الصيني يترأسان اجتماع لجنة الشؤون السياسية والخارجية

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ترأس وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، اليوم (الخميس)، الاجتماع الرابع للجنة الشؤون السياسية والخارجية المنبثقة عن اللجنة الصينية السعودية المشتركة رفيعة المستوى، فيما ترأس الجانب الصيني وزير خارجية الصين السيد وانغ يي. واستعرض الاجتماع الذي عقد عبر الاتصال المرئي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما جرى توقيع برنامج العمل التنفيذي للجنة الشؤون السياسية. حضر الاجتماع، نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية السفير الدكتور سعود الساطي.

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