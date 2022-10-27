- 1/8
- 2/8
- 3/8
- 4/8
- 5/8
- 6/8
- 7/8
- 8/8
بأمر الملك.. تعيين محافظ للخرج ومساعد لرئيس هيئة حقوق الإنسان
أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة...
الغذاء والدواء تغرم 65 منشأة لمخالفتها إجراءات تخص الأدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر سبتمبر من العام الحالي (65) منشأة لعدم التزامهم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، وتخلفهم عن...
47 % من إصابات العمل بمهن الخدمات
تصدرت الفئة الثلاثينية من 35- 39 سنة أكثر الفئات تعرضا لإصابات العمل الخاص في الربع الثاني من العام الحالي، في وقت بلغت إصابات العمل...
ممارس صحي ومدرب بكل مدرسة
أكد نائب الرئيس التنفيذي في «تجمع للجودة» بتجمع الأحساء الصحي الدكتور أسامة العبدالهادي، أن هناك توجهًا لتأمين ممارس صحي، سواء كان...
الطين يطمر سدود المجاردة
تعاني سدود وادي جرية وجبل خاط بمحافظة المجاردة من امتلائها وطمرها بالطين والأتربة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة...
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان يأمر بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز والتحقيق معه في جرائم فساد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.