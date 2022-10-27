الملك سلمان يأمر بإعفاء مدير جامعة الملك عبدالعزيز والتحقيق معه في جرائم فساد

بأمر الملك.. تعيين محافظ للخرج ومساعد لرئيس هيئة حقوق الإنسان أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1444 هـ 02 ربيع الثاني 1444 هـ

الغذاء والدواء تغرم 65 منشأة لمخالفتها إجراءات تخص الأدوية رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر سبتمبر من العام الحالي (65) منشأة لعدم التزامهم بالتبليغ المباشر لتحرك الدواء، وتخلفهم عن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1444 هـ 02 ربيع الثاني 1444 هـ

47 % من إصابات العمل بمهن الخدمات تصدرت الفئة الثلاثينية من 35- 39 سنة أكثر الفئات تعرضا لإصابات العمل الخاص في الربع الثاني من العام الحالي، في وقت بلغت إصابات العمل... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 02 ربيع الثاني 1444 هـ 02 ربيع الثاني 1444 هـ

ممارس صحي ومدرب بكل مدرسة أكد نائب الرئيس التنفيذي في «تجمع للجودة» بتجمع الأحساء الصحي الدكتور أسامة العبدالهادي، أن هناك توجهًا لتأمين ممارس صحي، سواء كان... الأحساء: عدنان الغزال الأحساء: عدنان الغزال 01 ربيع الثاني 1444 هـ 01 ربيع الثاني 1444 هـ

الطين يطمر سدود المجاردة تعاني سدود وادي جرية وجبل خاط بمحافظة المجاردة من امتلائها وطمرها بالطين والأتربة جراء الأمطار والسيول التي شهدتها المحافظة... المجاردة: محمد آل عمر المجاردة: محمد آل عمر 01 ربيع الثاني 1444 هـ 01 ربيع الثاني 1444 هـ

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