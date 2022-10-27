بأمر الملك.. تعيين محافظ للخرج ومساعد لرئيس هيئة حقوق الإنسان

أصدر خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمرا بتعيين الأمير فهد بن محمد بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود محافظاً للخرج بالمرتبة الممتازة. كما صدر أمر ملكي ينص على تعيين الدكتور هشام بن عبدالرحمن بن عبدالله آل الشيخ مساعداً لرئيس هيئة حقوق الإنسان بالمرتبة الممتازة.



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