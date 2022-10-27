شكرا لقرائتكم خبر عن أول قرار من إدارة النصر بعد التحرك لسداد مستحقات محترفه السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اتخذ نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر، قرار فور الانتهاء من أزمة مستحقات جوليانو دي باولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق.

النصر يتحرك من أجل تسجيل لاعبين جدد في يناير المقبل

وأشارت تقارير صحفية، أن إدارة النصر السعودي، تتجه إلى تسجيل لاعبين جدد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد غلق ملف محترف الفريق.

وتابعت: "إدارة النصر سوف تقوم بسداد مستحقات جوليانو، والتي تبلغ 20 مليون ريال، قبل يناير المقبل، وتعمل بعدها على ضم صفقات جديدة".

وأضافت: "إدارة مسلي آل معمر، تعمل على إنهاء القضية بعد سداد المبلغ كاملًا، لرفع الإيقاف عن الفريق من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم".

جوليانو يحصل على حكم ضد النصر بحصد 4.5 مليون يورو

وكان جوليانو، حصل على حكم من غرفة تسوية المنازعات في الفيفا، ضد النصر، يقضي باستحقاقه 4.5 مليون يورو، قيمة رواتب العام الأخير من عقده، الذي فسخه من طرف واحد بسبب عدم تسلم رواتبه.

وانتقل جوليانو للنصر في صيف موسم 2018، قادمًا من فنربخشة التركي، وقضى موسمين مع الفريق السعودي، قبل أن يتم فسخ عقده.