هل وقع للنصر؟.. مهمة سرية تربط النني بظهوره الأخير في المملكة

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ترددت تقارير صحفية، بشأن اقتراب محمد النني لاعب وسط المنتخب المصري، ونادي آرسنال الإنجليزي من التوقيع من النصر خلال الانتقالات المقبلة، بعد ظهور في الممكلة العربية السعودية مؤخرًا، وخصوصا حضوره لمباراة العالمي ضد العدالة.

وتحدث علاء نظمي وكيل أعمال اللاعب المصري محمد النني، عن السبب الحقيقي وراء حضوره لمباراة النصر الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين ضد العدالة، وهل نجم آ رسنال وقع رسميًا للقاري أم لا؟..

ومن المقرر، أن ينتهي عقد الدولي المصري مع نادي آرسنال بنهاية الموسم الحالي، حيث وقع النني على تمديد تعاقد مع المدفعجية لمدة موسم واحد فقط، لذلك تم ربط اسمه بالانتقال إلى نادي النصر الذي يبحث عن لاعب وسط ميدان.

وتداولت بعض التقارير، وجود مفاوضات متقدمة بين نادي النصر ومحمد النني، الذي أوضحت أنه قريب من العالمي وقد ينتقل للنادي خلال الانتقالا الشتوية المقبلة، ولكن ما هي حقيقة الأمر، هل وقع على العقد أم لا؟..

وصرح وكيل أعماله، خلال لقاء صحفي، ردًا على تقارير توقيع وكيله للنصر، قائلًا: “النني حضر مباراة النصر والعدالة من أجل مهمة عمل، ولا وجود لمفاوضات بين النصر والنني، كما حضر أيضًا مباراة الوحدة والاتحاد”.

وأضاف: “المسالة مجرد عمل يقوم به في المملكة في الوقت الحالي”.

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Source almnatiq

