انطلاق الملتقى السنوي الأول للشباب السعودي الإماراتي “واعد”

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انطلق اليوم الخميس، الملتقى السنوي الأول للشباب السعودي الإماراتي “واعد”ن الذي يندرج تحت مبادرات لجنة التنمية البشرية، المنبثقة من المجلس التنسيقي السعودي الإماراتي، وبتنظيم من وزارة الرياضة السعودية.

وحضر انطلاق الملتقى نائب وزير الرياضة بدر القاضي، وشمة المزروعي وزير الدولة لشؤون الشباب الإماراتي.

ويهدف ملتقى “واعد” إلى تعزيز التعاون بين شباب البلدين الشقيقين، وتعزيز الشراكة فيما بينهما، من خلال توفير بيئةٍ تُحقّقُ طموحاتِ الشباب وتعزّز قدراتهم؛ ليكونوا مساهمين بفاعلية في صناعة مستقبلٍ مشرقٍ للبلدين، حيثُ يعدّ ملتقى “واعد” منصةً للقادةِ والشباب لإثراءِ المعرفة، من خلال رواية قصصهم ومبادراتهم على المسرح.



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Source akhbaar24

